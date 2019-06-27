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4 خطوات اتخذتها النيابة قبل إحالة المتهم بسرقة خليجي فى أكتوبر للمحاكمة

الخميس، 27 يونيو 2019 05:00 ص
4 خطوات اتخذتها النيابة قبل إحالة المتهم بسرقة خليجي فى أكتوبر للمحاكمة سرقة فيلا - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابه العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة سرقه سائق، لموظف يحمل جنسيه دولة خليجية، بمدينه 6 أكتوبر، حيث طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، لارفاقها بملف التحقيقات.

وأعدت النيابه قائمه بأدلة الثبوت في القضيه من بينها أعترافات المتهم بارتكابه الواقعه بسبب مرور بضائقة ماليه، فضلاً عن أقوال المجني عليه الموظف الخليجي، وتنتظر الاستماع لأقوال ضابط الواقعه مجرى التحريات ،لإرفاق اقواله في ملف التحقيقات واحالتها الى المحكمه المختصة.

 

اعترف المتهم بسرقة مبلغ مالى، من مسكن موظف يحمل جنسية دولة خليجية بمدينة 6 أكتوبر، أنه استغل عمله لدى الموظف كسائق، وثققته به، ومعاونته فى شراء المتطلبات الخاصة به، وانتهز فرصة صعوده لمسكنه، واستولى على النقود من حقيبة داخل الشقة.

وأضاف المتهم عقب القبض عليه، أنه ارتكب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وأنه خلال صعوده للشقة، لتوصيل بعض المتطلبات الخاصة بالموظف، عثر على النقود، واستولى عليها.

 تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من موظف يحمل جنسية دولة خليجية، ويعمل بسفارة تلك الدولة، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالى من الفيلا الخاصة به، على يد مجهول.


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