246 وحدة صحية بأسيوط تستعد لتنفيذ مبادرة "صحة المرأة "

أسيوط -هيثم البدرى

أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، أن المحافظة استعدت بشكل كبيرلـ" مبادرة صحة المرأة "، للكشف المبكر على الأورام، وأمراض الثدى، ومن المقررأن تبدأ أول شهر يوليو المقبل وتستمر لمدة شهرين.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية، أنه بدأت المحافظة فى تدريب الفرق المشاركة فى عمليات الفحص، وتم توزيع الفريق بحيث يتواجد فى كل وحدة صحية 4 أفراد، عبارة عن طبيب أو أخصائية تمريض و2 تمريض، لتسجيل وإستقبال الحالات التى يتم الكشف عليها، لقياس الوزن والسكر والضغط ومثقة صحية لتوعية المرأة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تبلغ 246، لإستقبال الحالات للكشف عليها، وعند إكتشاف حالات إيجابية يتم تحويلها على الفور إلى معهد الأورام بأسيوط.