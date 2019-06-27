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"يونيدو" تؤكد التزامها بدعم التصنيع الشامل والمستدام في أفريقيا

الخميس، 27 يونيو 2019 12:18 م
"يونيدو" تؤكد التزامها بدعم التصنيع الشامل والمستدام في أفريقيا لي يونج-المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو
أ ش أ

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أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو لي يونج التزام المنظمة بدعم التصنيع الشامل والمستدام في أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن المنظمة، اليوم الخميس، من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف معقد لا تستطيع أي منظمة أو كيان واحد إدارته بنجاح من تلقاء نفسها.

وقال يونج - في البيان - "إننا بحاجة إلى جهود متضافرة للإسراع بتنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية في أفريقيا"، مشيرا إلى استعداد يونيدو للتعاون مع الجميع، لوضع أفريقيا على طريق ثابت نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأبرز البيان الإنجازات التي تحققت في التطوير الرائد لمجمعات الصناعات الزراعية المتكاملة، والتي يتم تنفيذها في إطار برنامج يونيدو للشراكة في إثيوبيا.


منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

يونيدو

أ ش أ

الأمم المتحدة

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