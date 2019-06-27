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ولى عهد البحرين يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة

الخميس، 27 يونيو 2019 05:06 ص
ولى عهد البحرين يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة ولى عهد البحرين وزير الخزانة الأمريكية ووزير الخزانة الأمريكية
كتب مصطفى عنبر

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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية متينة، مشيرا إلى أهمية استمرار تعزيز التعاون المشترك بينهما على كافة الأصعدة بما يسهم في فتح آفاق جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

 

جاء ذلك لدى لقائه كل من ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكية، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وذلك بمناسبة زيارتهما للمملكة للمشاركة في ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

 

وخلال اللقاء تم استعراض أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ونوه ولى العهد البحرينى بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.

 


البحرين

امريكا

كوشنر

مؤتمر البحرين

ولى عهد البحرين

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