ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس جزر القمر العلاقات الثنائية

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الخميس، هاتفيا مع عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجانبين استعرضا ــ خلال الاتصال - أوجه التعاون بين البلدين وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب؛ بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك. كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.