وفد بنك التنمية الأفريقي يزور جهاز تنمية المشروعات بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

استقبل المهندس أشرف درويش، مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالفيوم، وفد بنك التنمية الأفريقى الذى يزور محافظة الفيوم، لدراسة وتقييم آثر المشروعات المنفذة من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجهاز، والبنك تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات الجديدة مع الجهاز .

وزار الوفد مقر فرع الجهاز، وتم تقديم عرض شامل تعريفي بالجهاز وخدماته وانجازاته بالمحافظة والمشروعات المنفذة من خلال اتفاقيات البنك الأفريقي، والتي شملت تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع دعم المشروعات الزراعية والتنمية الريفية، ومشروع جمعيتي كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لأحد الجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات دعم وتمكين المرأة، وزيارة نماذج لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المنفذة بالمحافظة.

وطلب مدير فرع الجهاز بالفيوم، تضمين العقود الجديدة الجارى دراستها وتوقيعها بين الجهاز، والبنك دعم مبادرة محافظة الفيوم للقرى المنتجة والتجمعات الانتاجية الطبيعية والتي تمثل الميزة النسبية للمحافظة وتشمل العديد من قطاعات الأنشطة التي تعمل على توفير فرص العمل للشباب والسيدات وراغبي العمل الحر ومحدودي الدخل ومنها الصناعات القائمة على منتجات النخيل وصناعة الخزف والفخار والسجاد اليدوى.