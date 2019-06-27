وفاة طفلة 3 سنوات بسبب خطأ طبى فى مستشفى بالأردن

وكالات الأنباء

شكلت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، لجنة للتحقيق للوقوف على أسباب وفاة الطفلة جود البالغة من العمر ثلاث سنوات، حسبما ذكر موقع رؤيا الأردنى.



وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، منشورا لخال الطفلة جود يروى فيها ما حصل مع الطفلة ومعاناتها منذ بداية الحالة المرضية حتى وفاتها.



وأكد خال الطفلة جود أنها كانت تعاني من اسهال واستفراغ، وأنهم ذهبوا بها إلى المستشفى 6 مرات، مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا أنها سليمة وغير مريضة، حتى فقدت الوعى ودخلت فى نبوة تشنج بسبب كمية الأدوية التى تناولتها الطفلة من الأطباء حتى توفيت فى الحال.



وأثارت القضية موجة استياء كبيرة بين المواطنين بسبب الإهمال الطبى الجسيم.