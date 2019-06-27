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وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بإجهاد حرارى بمنطقة صحراوية فى الوادى الجديد

الخميس، 27 يونيو 2019 08:47 م
وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بإجهاد حرارى بمنطقة صحراوية فى الوادى الجديد جثة فى منطقة صحراوية - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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لقي شخص مصرعه وأصيب 4  آخرين بحالة اجهاد حراري شديدة بعد أن فقدوا طريقهم في منطقة صحراوية، بالوادى الجديد ،  وتم العثور عليهم بعد يوم كامل بالقرب من قرية الكويت التابعة لمركز الخارجة وتم نقلهم إلي مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى الي مشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم  ،مدير أمن الوادي الجديد يفيد بالعثور على 5  أشخاص مصابين بحالة اجهاد حراري شديدة وبينهم شخص لفظ أنفاسه ، وتبين أنهم  : "محمد مجدي السيد 16سنة  ، مصاب بهبوط وإجهاد حراري، علي حسين رياض 38سنة ،  مصاب بهبوط وإجهاد حراري،  مجدي سيد محمد 41 سنة،  مصاب بهبوط وإجهاد حراري،  رفعت سيد كامل 31 سنة مصاب بهبوط وإجهاد حرارى، فيما توفي حسام خيري محمد 22 سنة، وجرى نقله إلى  المشرحة بمستشفي الخارجة العام ، تبين من التحريات الأولية أنهم مفقودين في صحراء قرية الكويت جنوب الخارجة منذ أكثر من يوم، وجرى نقلهم لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث .

 

 


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

اجهاد حراري

قرية الكويت بالخارجة

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