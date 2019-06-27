وزير داخلية فرنسا : كلفت قوات الامن بسرعة إحضار منفذ هجوم بريست

كتب أحمد علوى

قال وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستانير، على حسابه الشخصى بموقع تويتر، إن قوات الأمن الفرنسية تعمل حاليا بكامل طاقتها، من أجل الامساك بمنفذ الهجوم، وأطلق النيران أمام مسجد بونتونيزان، فى مدينة بريست غرب فرنسا.

وأشار كاستانير، إلى انه شدد على إدارات الشرطة، بضرورة إحضار منفذ الهجوم ، والبدء فى التحقيق معه والتأكد من دوافعه من الواقعة.

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن شخصين أصيبا فى إطلاق نار خارج مسجد فى مدينة بريست غربى فرنسا، وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن مطلق النار لا يزال طليقا حتى الأن.