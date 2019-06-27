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وزير حقوق الانسان اليمن: هناك 23 ألف يمنى معتقل ومختفٍ قسرياً

الخميس، 27 يونيو 2019 05:32 م
وزير حقوق الانسان اليمن: هناك 23 ألف يمنى معتقل ومختفٍ قسرياً وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر
إيمان حنا

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قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن اليمن يشهد مأساة كبرى وحالات تعذيب مُتعددة على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لافتاً إلى أن "هناك أكثر من 23 ألف شخص ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً، بحسب "البيان" الإماراتية".

وأضاف عسكر ، قائلاً: "ما زالت ميليشيا الحوثي تنشئ وتفتتح كل يوم مقابر جديدة، وكذلك سجون سرية في مختلف المحافظات التي تحت سيطرتها، وتُمارس هناك شتى أنواع التعذيب بعيداً عن أعين النيابة أو القضاء". ، مؤكدا  "لا شك أننا نتمنى أن تنتهي هذه المأساة بحق اليمنيين، وأن تنتهي ممارسات التعذيب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وأن يُقدَّم كل من أجرم في حق أي إنسان يمني أو قام بتعذيبه -بصورة جزئية أو كلية- للقضاء في القريب العاجل

وأوضح، عسكر، قائلاً: "نحن نتحدث عن مأساة كبرى للتعذيب في اليمن بسبب ميليشيا الحوثي ، لدينا أكثر من 800 ألف شخص تعرضوا للتعذيب، منهم من مات بسبب التعذيب، ومنهم من خرجوا بإعاقات دائمة، ومنهم من خرجوا بأمراضٍ نفسية وعصبية كثيرة جداً".


اليمن

التعذيب بالسجون

الحوثيين

وزير حقوق الانسان

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