وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن ملتزمة باتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية

بروكسل /أ ش أ/

أكد وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة، مارك إسبر، أن واشنطن ملتزمة باتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية حتى أخر لحظة.

وقال إسبر فى مؤتمر صحفى ببروكسل، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، إن " أفعال إيران أثرت على الكثير من الدول خصوصا مع استخدامها للأسلحة"، لافتا إلى أنه "على إيران العودة للمفاوضات لبحث برنامجها النووى وبرامجها الصاروخية".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران، ولكن هدفها الأساسى هو تجفيف منابع التمويل "الإيرانية الشريرة".

وأوضح أنه لا يجب تفسير حالة ضبط النفس الأمريكية على أنها حالة ضعف ،مؤكدا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة فى مضيق هرمز