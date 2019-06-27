وزير الخارجية الباكستانى: أفغانستان الآمنة والمستقرة فى مصلحة إسلام آباد

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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن أفغانستان الآمنة والمستقرة في مصلحة باكستان.

وقال قريشي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس - إن باكستان تدعم الجهود الجارية لإعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وأوضحت الوكالة أن تصريحات قريشي جاءت خلال لقائه مع الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي يزور باكستان حاليا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها التجارة والاقتصاد والثقافة.

وأضاف قريشي أن باكستان وأفغانستان تتمتعان بالعلاقات الدينية والتاريخية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الأفغاني لباكستان ستساعد في تعميق العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أشاد الرئيس غني بجهود باكستان لعملية السلام الجارية في أفغانستان.