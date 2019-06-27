وزيرة السياحة تمثل مصر فى المعرض الاقتصادى الصينى الأفريقى الأول

كتبت: آمال رسلان - هبة حسام

مثلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مصر، فى الجلسة الافتتاحية للمعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الأول كرئيسة للوفد المصرى الرسمى رفيع المستوى المشارك فى المعرض، والتى عقدت صباح اليوم الخميس.

يُقام هذا المعرض خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجارى فى مدينة "تشانغشا" عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية، وذلك تحت شعار "التعاون المربح للجميع … نحو شراكة اقتصادية تجارية صينية -أفريقية".

ويشار إلى أن مصر ضيف شرف المعرض مع 5 دول أفريقية هى، أوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار، ويمثل هذا المعرض عمق العلاقات الاستراتيجية الصينية مع دول القارة الافريقية، والعلاقات المصرية الصينية.

وحضر الافتتاح نائب رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لشئون الدولة، ورئيس دولة أوغندا، ونواب رؤساء الوزراء في كوت ديفوار والصومال، ووزراء خارجية أوغندا وكوت ديڤوار، ووزير تجارة السنغال، ونائب وزير التجارة الصيني، ومحافظ مقاطعة هونان، والسفير أسامة المجدوب سفير مصر في الصين، وعدد من السفراء والدبلوماسيين من الدول الأفريقية، وعدد من المسئولين الصينيين والوفود الرسمية للدول الأفريقية المشاركة والتي يبلغ عددها 53 دولة، بالإضافة إلى ممثلو عدد من المنظمات الدولية منها البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمؤسسات الصينية والأفريقية، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص فى الصين والدول الأفريقية.

كما حضر الوفد الرسمي المصري رفيع المستوى، والذي يشارك فيه نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورة منى محرز ووفد من الوزارة، ونائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء محمد شعبان مرعى وعدد من مسئولي الهيئة، ورئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية السفير خالد يوسف على رأس وفد من الهيئة، ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد محمد يوسف ومسئولي الهيئة، وعدد من البنوك المصرية وشركات من القطاع الخاص في المجالات المختلفة.

ومن جانبه، ألقى نائب رئيس الوزراء كلمة نيابة عن الرئيس شي چين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الافتتاح، هنأ فيها الحضور بالمعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول، مشيرا إلى نجاح منتدى تعاون الصين وأفريقيا الذي عقد في بكين خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2018 ، وأن إقامة هذا المعرض كان من بين توصيات المنتدى ليكون منصة لتعزيز أوجه التعاون بين الصين وأفريقيا في مجالات الاقتصاد والتجارة.

أكد نائب رئيس الوزراء، على أن الصين وأفريقيا تجمعهما أواصر الصداقة ومستقبل مشترك، وتعاون مبني على المساواة والمصالح المشتركة، وأضاف أن أفريقيا هي الشريك التجاري الأول للصين، وأنها واحدة من أهم المقاصد الاستثمارية للصين، مشيرا إلى أهمية تفعيل مبادرة الحزام والطريق، وقال إن الصين هي أكبر دولة نامية فى العالم وهى تسعى للتعاون مع شركائها من الدول الأفريقية النامية، وتمنى النجاح للمعرض ومد جسور التواصل والتعاون بين الصين والدول الأفريقية.

ومن المقرر أن تمثل وزيرة السياحة مصر غدا في مؤتمر ترويج فرص الاستثمار الصينية الأفريقية والذي يتم تنظيمه خلال المعرض كمنصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية بها.





ويشارك الوفد المصري في الجلسات الهامة للمعرض التي تتناول سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول الافريقية في مجال التنمية الزراعية تشارك فيها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورة منى محرز ووفد من الوزارة، وفي مجال الاستثمار وتشجيع فرص الاستثمار الصينية الافريقية والتي يشارك فيها نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد محمد يوسف ومسئولي الهيئة، كما يتضمن المعرض جلسة عن تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين الصين والدول الافريقية، وجلسة عن وضع نموذج لتطوير مناطق اقتصادية تجارية بين الصين والدول الأفريقية ويشارك فيها نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء محمد شعبان مرعى وعدد من مسئولى الهيئة.

كما سيتم إقامة جلسة لمناقشة سبل تعاون بين شركات القطاع الخاص الصينية والأفريقية يشارك فيها رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية السفير خالد يوسف ووفد من الهيئة، بالاضافة الى جلسة نقاشية لتعزيز التعاون في القطاع المالي يحضرها ممثلي البنوك الصينية والمصرية والأفريقية، كما تتضمن الجلسات سبل تعزيز التعاون بين الصين والقارة الافريقية في مجالات البنية التحتية ووضع نماذج للتعاون وتمويل المشروعات في هذا المجال.

يشار إلى أن المعرض، يضم أجنحة لكافة الدول الأفريقية المشاركة، وتشارك مصر بجناح تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في المعرض، لعرض منتجاتهم المختلفة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، وسيتم عقد عددا من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والشركات الصينية والأفريقية لفتح مجالات جديدة للتعاون.

وقامت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع الجانب الصيني لتنظيم لقاءات واجتماعات على هامش انعقاد المعرض وذلك بين الجهات المصرية المشاركة سواء الحكومية أو الكيانات التصديرية مع نظرائها من الجانب الصيني.

كما سيتم خلال المعرض، عقد لقاءات مكثفة بين الجانب المصري و الوفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأفريقية المشاركة.