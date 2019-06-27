وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك بالمعرض الاقتصادى الصينى الأفريقى

كتبت آمال رسلان، هبة حسام

افتتحت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجناح المصرى المشارك فى المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الأول، والذى تحضره الوزيرة ممثلة لجمهورية مصر العربية، ويقام خلال الفترة من 27 الى 29 يونيو الجارى فى مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية، وحضر الافتتاح السفير أسامة المجدوب سفير مصر فى الصين.

ورحبت الوزيرة بالعارضين، وأشارت إلى أهمية المعرض الذى يعد فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الصين ومع الدول الإفريقية فى مجالات التنمية المختلفة، فى الاستثمار والزراعة والتجارة والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، وخاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، مؤكدة أن أهمية المعرض تأتى أيضا من وجود شركات القطاع الخاص والبنوك، الى جانب الجهات الحكومية من مصر والصين والدول الافريقية، الأمر الذى من شأنه ان يفتح افاقا جديدة للتعاون على كافة المستويات.

وقامت الوزيرة بجولة داخل المكان الذى تم تخصيصه لشركات القطاع الخاص، وقدموا للوزيرة عرضا للمنتجات التى يعرضونها، ومنها الموالح والتمر والأسماك والمأكولات البحرية والنباتات الطبية والعطرية والمأكولات الغذائية والحرف اليدوية المصنوعة بأيدى مصرية، وأشاروا إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة لإقامة شراكات جديدة مع الصين والدول الافريقية.

ومن جانبه أكد السفير أسامة المجدوب سفير مصر فى الصين على أهمية المعرض، مشيرا إلى أن هذا المعرض يترجم سياسة الصين الجديدة وانفتاحها على العالم وخاصة الدول الأفريقية وفى قلبها مصر.

وقال إن دولة الصين أصبحت الآن اكثر انفتاحا ولم تكن مثل هذه المعارض تُقام بهذا الشكل من قبل، مما يعزز من الدور الصينى المتنامى فى أفريقيا، ويتجاوز الاستثمار فى البنية الأساسية لتعزيز التعاون فى مجالات كثيرة مثل التجارة والصناعة مع الدول الافريقية وتمكين هذه الدول من النفاذ للسوق الصيني.

وقال اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية إن مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى هذا المعرض تأتى بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية التى تقدمها المنطقة للمستثمرين وتعزيز سبل الشراكة مع الشركات الصينية والإفريقية وخلق مسارات جديدة للتعاون مع الدول المشاركة فى هذا المعرض، مؤكدا على حرص المنطقة الاقتصادية برئاسة الفريق مهاب مميش على ضرورة تواجد المنطقة فى كل المعارض الخاصة بالاستثمار باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التى تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل نهضتها.

وأضاف اللواء شعبان أن المنطقة الاقتصادية من الشراكات الناجحة بين الصين ومصر لتواجد عدد كبير من الاستثمارات الصينية فى المنطقة مثل شركة تيدا أكبر مطور صناعى فى المنطقة الجنوبية وشركة جوشى مصر لصناعة ألف ايبر جلاس وشركة شاندونج ريوى لصناعة المنسوجات وشركة دايون، كما تعد المنطقة بوابة لإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد اللواء محمد شعبان على جاذبية المنطقة الاقتصادية وتوافر وتنوع فرص الاستثمار فى مناطقها الأربع وموانئها الستة ومنافستها للمناطق الاقتصادية حول العالم بحكم حوافزها وإعفاءاتها الضريبية والجمركية وسهولة أداء الأعمال فيها من خلال مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أهمية المعرض، وقالت أن وزارة الزراعة تشارك بمنتجات زراعية، ومنتجات زراعية مصنعة، كما تعرض الوزارة فرص الاستثمار فى المليون ونصف فدان، وفى الإنتاج الداجنى والأسماك، وفرص الاستثمار فى الزراعة المتكاملة فى المناطق الصحراوية بداية من الزراعة إلى التصنيع أى فى كل حلقات الإنتاج، وأضافت أن الوزارة تعرض الخبرات المصرية، والتعاون مع الصين خلال المعرض، وأكدت أن الوزارة تبشر العارضين أن الاتفاق مع الصين على دخول التمور والبلح الى الصين قد انتهى فنيا والتوقيع قريبا.

وأوضح السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة أن الجناح المصرى نظمته الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض، وتم تخصيص مكان لكل منها بالجناح، وهى وزارات السياحة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والزراعة، والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح أيضا أن هناك اهتمام خاص بمصر من الجانب الصيني، ويتضح ذلك من خلال فعاليات المعرض التى تركز على أهمية مصر بصفتها بوابة العبور لأفريقيا، وأن الجانب الصينى يسعى لتنمية وتعزيز العلاقات المصرية على المستوى الاقتصادى والتجارى فى ظل قوة العلاقات السياسية بين البلدين، مضيفا أنه سيشارك خلال المعرض فى منتدى الاعمال؛ وذلك بهدف تنمية الصادرات ودعوة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها فى مصر، وجعل مصر محطة للتصدير للدول الافريقية التى تجمع بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة.

وقال ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الصين من أهم شركاء الاستثمار بالنسبة لمصر، مشيرا إلى زيادة أعداد الشركات الصينية الكبرى للاستثمار فى مصر، مضيفا أن الهيئة تعمل على الترويج لفرص التعاون مع الصين فى أغلب القطاعات المستهدفة.

وتم تخصيص شاشتين كبيرتين عند مداخل الجناح المصرى يُعرض عليهما الفيلم الترويجى "هى دى مصر" This is Egypt ، وفيلما عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم تخصيص شاشة لكل المشاركين فى الجناح لعرض مواد ترويجية.

كما تم تخصيص مكان بالجناح للشركات المصرية المصدرة للسوق الصينى والمشاركة فى المعرض، لعرض منتجاتهم المختلفة التى تلقى رواجا فى السوق الصيني، كما تم تخصيص مكان بالجناح للشركات لعقد لقاءات مع الشركات الصينية والأفريقية لفتح مجالات جديدة للتعاون بينهم.

وحرصت الحكومة المصرية على أن يتم تمثيل القطاع المالى فى الجناح المصرى بمشاركة عدد من البنوك المصرية وهى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك تنمية الصادرات.

كما أن الجناح به تمثيلا لبعض الكيانات التصديرية منها جمعية رجال الأعمال والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والحراريات.











