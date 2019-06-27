سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 02:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة: السياحة الصينية لمصر زادت بنسبة 50% في الفترة الأخيرة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:03 م
وزيرة السياحة: السياحة الصينية لمصر زادت بنسبة 50% في الفترة الأخيرة جانب من اللقاء
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن السوق الصيني يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة من الصين إلى مصر زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 50%، لافتة إلى التطلع لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.
 
وجاء ذلك خلال استضافت قناة CCTV الصينية الدكتورة رانيا المشاط، وذلك خلال تواجدها في جمهورية الصين الشعبية لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول والذي يقام في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري.
 
وخلال اللقاء أعربت الوزيرة عن سعادتها بحفاوة استقبال الحكومة الصينية ومسئولي مقاطعة هونان للوفد المصري، مؤكدة أن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية، لافتة إلى علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي الدولتين، ومشيرة إلى أن تجربة الصين في التنمية الاقتصادية تعد نموذجا يحتذى به، وأن مصر تنظر الى التجربة الصينية بعين الاعتبار في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي.
 
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعرض حيث أنه سيكون منصة تعاون وتبادل الأفكار والخبرات ليس فقط بين حكومات الدول ولكن أيضا بين القطاع الخاص، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات من مصر والدول الأفريقية والصين، لافتة إلى أن القارة الأفريقية قارة شابة وبها العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، والصين لديها التكنولوجيا المتطورة والخبرة، مما يعزز من فرص التعاون في المجالات المختلفة بما يساهم في النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، وهو ما يمثل أولوية لكافة الدول.
 
وأكدت أيضا على أهمية هذا المعرض لتعزيز التعاون بين الصين والقارة الأفريقية في مجالات عديدة منها الاستثمار والزراعة والطاقة والتجارة، مشيرة إلى أنه يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأضافت أن العلاقات بين الصين والقارة الأفريقية علاقات تاريخية وممتدة.
 
 
fd86c2dd-0528-4817-ae95-da5c1d898074
وزيرة السياحة خلال اللقاء

 


وزيرة السياحة

الصين

السياحة الصينية

العلاقات المصرية الصينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة