وزيرة السياحة: السياحة الصينية لمصر زادت بنسبة 50% في الفترة الأخيرة

كتبت آمال رسلان

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن السوق الصيني يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة من الصين إلى مصر زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 50%، لافتة إلى التطلع لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.

وجاء ذلك خلال استضافت قناة CCTV الصينية الدكتورة رانيا المشاط، وذلك خلال تواجدها في جمهورية الصين الشعبية لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول والذي يقام في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري.

وخلال اللقاء أعربت الوزيرة عن سعادتها بحفاوة استقبال الحكومة الصينية ومسئولي مقاطعة هونان للوفد المصري، مؤكدة أن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية، لافتة إلى علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي الدولتين، ومشيرة إلى أن تجربة الصين في التنمية الاقتصادية تعد نموذجا يحتذى به، وأن مصر تنظر الى التجربة الصينية بعين الاعتبار في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعرض حيث أنه سيكون منصة تعاون وتبادل الأفكار والخبرات ليس فقط بين حكومات الدول ولكن أيضا بين القطاع الخاص، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات من مصر والدول الأفريقية والصين، لافتة إلى أن القارة الأفريقية قارة شابة وبها العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، والصين لديها التكنولوجيا المتطورة والخبرة، مما يعزز من فرص التعاون في المجالات المختلفة بما يساهم في النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، وهو ما يمثل أولوية لكافة الدول.

وأكدت أيضا على أهمية هذا المعرض لتعزيز التعاون بين الصين والقارة الأفريقية في مجالات عديدة منها الاستثمار والزراعة والطاقة والتجارة، مشيرة إلى أنه يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأضافت أن العلاقات بين الصين والقارة الأفريقية علاقات تاريخية وممتدة.