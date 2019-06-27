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واشنطن: حلفاؤنا فى "الناتو" لم يقدموا التزامات بالمشاركة فى تأمين الممرات الدولية

الخميس، 27 يونيو 2019 08:19 م
واشنطن: حلفاؤنا فى "الناتو" لم يقدموا التزامات بالمشاركة فى تأمين الممرات الدولية ترامب
أ ش أ

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 قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، مارك إسبر، اليوم  الخميس ، إن حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يعطوا بلاده التزامات مؤكدة بعزمهم المشاركة في الجهود الدولية لتأمين الممرات الدولية من تهديدات إيران.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن إسبر قوله قبيل مغادرته للعاصمة البلجيكية بروكسل، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستمد الحلفاء المترددين في الناتو الشهر القادم بمعلومات أكثر حول تفاقم التهديدات الإيرانية خلال الأشهر الماضية وكذلك حول كيفية العمل المشترك بين الدول لردع هذه الاعتداءات.
 
ودعا الوزير الأمريكي في نهاية يوم العمل في بروكسل الجميع إلى الإدانة العلنية "للسلوك السيئ لإيران"، محذرا من أنه إذا لم تتمكن بلاده من الحفاظ على حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بالخليج العربي فسيكون هناك تصعيد عسكري.
 
وأكد إسبر أن حلفاء واشنطن أمامهم العديد من الخيارات التي يمكن أن يشاركوا فيها والتي تتراوح ما بين الاستطلاعات الجوية المتزايدة والتأمين البحري وإيجاد "خط اعتصام" للسفن لحماية الممرات المائية في الخليج العربي.
 
ومن جانبه، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستوتلنبرج أن دول الحلف منزعجة بشدة مما قامت وتقوم به إيران في المنطقة، مشيراً إلى أن "الحوار ما بين الحلفاء سوف يستمر ولكن الرسالة الأساسية، والتركيز الرئيسي، لكل الحلفاء هو لخفض التصعيد وتجنب الصدام وإيجاد طرق لخفض التوترات".
 

ترامب

الناتو

ايران

الولايات المتحدة الأمريكية

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