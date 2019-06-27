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هيئة ميناء دمياط: تدريبات عملية لمكافحة التلوث البحرى

الخميس، 27 يونيو 2019 08:02 م
هيئة ميناء دمياط: تدريبات عملية لمكافحة التلوث البحرى جانب من التدريبات العملية في ميناء دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أجرت هيئة ميناء دمياط، اليوم، تدريبا عمليا، لمكافحة تلوث بحرى، بإفتراض تعرض المسطح المائي، لتسرب بقعة زيت من أحد السفن المتراكية.
 
وبدأ التدريب، ببلاغ من برج الإرشاد موجه إلي مركز العمليات الخاص بالهيئة، بإكتشاف بقعة زيت بالمسطح المائي أمام رصيف الخدمات البحرية، وعلي الفور تم إبلاغ الإدارة المركزية للخدمات البحرية و شئون البيئة و فريق المكافحة، الذي إنتقل لمعاينة نوع التلوث ومصدره و تحديد الأدوات المخصصة لإزالته.
 
وتم نشر الحواجز المطاطية، بواسطة لنشات الرباط لمنع إنتشار بقعة الزيت إلي باقي المسطح المائي، ثم استخراج عينة لتحليلها بواسطة مندوب من جهاز شئون البيئة، ثم البدء في إجراءات إزالة البقعة الزيتية من المسطح المائي بواسطة لنشات التطهير والكاشطات، ثم نقلها إلي محطة إستقبال الملوثات البترولية بالميناء، و أجريت المناورة في وجود سيارات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف،  وغواصين الهيئة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تنتج.
 
وأظهر تحرك الإدارات المختصة إستجابة سريعة للبلاغات ودقة فى تنفيذ التعليمات، وكفاءة المعدات المستخدمة فى المناورة، ونجاحها فى إزالة بقعة الزيت في وقت قياسى.

 


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