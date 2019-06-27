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نيكى يصعد بدعم من آمال إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

الخميس، 27 يونيو 2019 11:24 ص
نيكى يصعد بدعم من آمال إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين أمريكا والصين المؤشر نيكي-ارشيفية
رويترز

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أغلق المؤشر نيكي مرتفعا اليوم الخميس بدعم من آمال إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث يترقب المستثمرون بحذر ما ستسفر عنه قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفع نيكي 1.2% ليغلق عند 21338.17 نقطة.

وتحسنت المعنويات إجمالا، حيث ارتفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين قبيل اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطلع الأسبوع لكنه أشار إلى استعداده لفرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية تقريبا إذا استمر الخلاف بين البلدين.

ومن المتوقع أن يجتمع ترامب وشى يوم السبت لإجراء حوار قد ينعش المفاوضات المتعثرة بين أكبر اقتصادين فى العالم أو يسفر عن انطلاق حرب تجارية أعمق وأعلى تكلفة تعرقل النمو العالمى وتؤدى لاضطراب الأسواق المالية.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات صناعة الآلات والسيارات والتكنولوجيا.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3% بينما قفز سهم تي.دي.كيه كورب 4.1% وصعد سهم دايكن اندستريز 5.3% وزاد سهم سوبارو كورب 4.5%.

كما حققت الشركات التي تعتمد على الطلب الصيني مكاسب.

وارتفع سهم فانوك كورب 1.7% وزاد سهم ياسكاوا إلكتريك 4.6%.

وقفز سهم جابان ديسبلاى 18% بعدما ذكرت صحيفة أساهي أن شركة أبل ستضخ 100 مليون دولار في الشركة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% ليغلق عند 1553.27 نقطة.


المؤشر نيكي

دونالد ترامب

المؤشر توبكس

رويترز

الواردات الصينية

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