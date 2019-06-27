نيابة الدخيلة تتحفظ على محطة لتنقية المياه بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على محطة لتنقية مياه الشرب العادية بدون ترخيص، بداخلها زجاجات كونها مياه معدنية، وطرحها للبيع على جمهور المستهلكين، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محطة لمعالجة وتنقية المياه "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تنقية وتعبئة المياه "بدون ترخيص"، حيث يقوم بتنقية مياه الشرب العادية مستخدماً وحدات تنقية المياه "فلاتر"، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المحطة، تم القبض علي مالكها، وبتفتيشها عثر علي 100زجاجة مياه مغلفة بإجمالى 1100 لتر من المياه المعالجة غير المطابقة للمواصفات، ومدون عليها البيانات التجارية الوهمية "منتج نهائى مُعد للبيع"، 2000 لتر من المياه المعالجة داخل تنك كبير غير مطابق للمواصفات "معدة للبيع"، موتور رفع مياه للتنك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.