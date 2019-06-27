ننشر صورة شهيد الشرطة فى تفجيرات تونس

كتبت – هناء أبو العز

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة رجل الشرطة مهدى الزمالى، الذى استشهد فى تفجير إرهابى بشارع شارل ديجول بالعاصمة التونسية، أسفر عن استشهاد رجل الأمن وإصابة أربعة آخرين من المدنيين والأمنيين.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن كافة الوحدات الأمنية على أهبة وإستعداد تام للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس من أمن واستقرار البلاد.

كما أصدرت الوزارة بيانًا قبل ساعة، أشارت فيه إلى تفجير الساعة 11 صباحًا، حين قام شخص بتفجير نفسه قبالة إدارة شرطة مكافحة الإرهاب، بالقرجاني.

وأسفرت العملية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.