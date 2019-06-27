ننشر تفاصيل اعترافات المتهمون بانتحال صفة والنصب على المواطنين بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهمون ال 4 الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية تورطهم فى انتحال صفة ضباط شرطة، والنصب على راغبي تغيير العملات المحلية لأجنبية، بما نسب إليهم من اتهامات، وقال 3 من المتهمين أنهم تعرفوا على بعض داخل السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة حول اتهاهم بسرقة المواطنين بالإكراه.

وتابع المتهمون فى اعترافاتهم أما جهات التحقيق، انهم اتفقوا على تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، ولكن مع اختلاف طريقة تنفيذهم للجرائم، حيث قرروا انتحال صفة رجال شرطة حتى لا يشك أحد في أمرهم.

وتابع المتهمون انهم استدرجوا راغبي تغير العملات المحلية لأجنبية، عن طريق إنشاء صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى ومن خلالها استقطبوا الضحايا، وأثناء مقابلتهم يحضر باقي المتهمين مدعين أنهم رجال شرطة ويستولوا على الأموال.