سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أسماء مستحقى التعويضات بالنوبة من متضررى السد العالى وخزان أسوان

الخميس، 27 يونيو 2019 09:54 ص
ننشر أسماء مستحقى التعويضات بالنوبة من متضررى السد العالى وخزان أسوان السد العالى
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" أسماء المستحقين لتعويضات أهالى النوبة من متضررى بناء السد العالى وخزان أسوان، والبالغ عددهم 11 ألفا و716 مستحقاً.

وتنقسم كشوف المستحقين للتعويضات إلى قسمين وهما "تعويضات خاصة بمتضررى بناء السد العالى، وتعويضات خاصة بمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان"، بينما تنقسم تعويضات بناء السد العالى إلى: تعويضات أراضى زراعية وأخرى سكنية.

 

وكانت لجان تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضى 25 يونيو، وتستمر لمدة 3 أسابيع، وتشمل تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً بإجمالى 3851 مستحقا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف جنيه عن المسكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعويضات

النوبة

لجان تعويضات النوبة

اسماء المستحقين لتعويضات النوبة

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. أهالى النوبة يتحدثون لـ"اليوم السابع" عن تحقيق أحلامهم بصرف تعويضات السد العالى.. اللجان تتلقى طلبات التعويضات للمواطنين..والأهالى: اليوم عيد للنوبيين.. الحكومة الحالية راعت ما طالبنا به منذ 50 سنة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:35 م

محافظ أسوان: لا يوجد معوقات أو شكاوى فى عمل لجان تعويضات النوبة "صور"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:23 م

تلقى طلبات تعويضات أهالى النوبة المتضررين من بناء السد العالى لليوم الثانى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:05 ص

رئيس مدينة أسوان: غرفة عمليات تتابع أعداد المتقدمين لـ"تعويضات النوبة"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:30 ص

صور.. لجان تعويضات النوبة تبدأ عملها فى تلقى طلبات المستحقين بأسوان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:35 م

محافظ أسوان يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل تعويضات أهالى النوبة بعد 55 سنة من بناء السد العالى.. بدء تلقى رغبات المستحقين غدا ووضع بنود لتخيير أصحاب الحقوق.. إبراهيم: المفاضلة بين وحدات سكنية وأراض وتعويضات مالية

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة