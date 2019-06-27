ننشر أسماء مستحقى التعويضات بالنوبة من متضررى السد العالى وخزان أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء المستحقين لتعويضات أهالى النوبة من متضررى بناء السد العالى وخزان أسوان، والبالغ عددهم 11 ألفا و716 مستحقاً.

وتنقسم كشوف المستحقين للتعويضات إلى قسمين وهما "تعويضات خاصة بمتضررى بناء السد العالى، وتعويضات خاصة بمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان"، بينما تنقسم تعويضات بناء السد العالى إلى: تعويضات أراضى زراعية وأخرى سكنية.

وكانت لجان تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضى 25 يونيو، وتستمر لمدة 3 أسابيع، وتشمل تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً بإجمالى 3851 مستحقا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف جنيه عن المسكن.