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نقيب العلميين: صرف متأخرات إيجارات المصايف والمعاشات وافتتاح مقرين جديدين

الخميس، 27 يونيو 2019 11:55 ص
نقيب العلميين: صرف متأخرات إيجارات المصايف والمعاشات وافتتاح مقرين جديدين الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه خلال اجتماع عقده أمس، مع عدد من رؤساء النقابات الفرعية، تم الاتفاق على افتتاح دار العلميين بدمنهور خلال يوليو المقبل، وافتتاح دار العلميين بأسيوط خلال أغسطس المقبل، ودعوة مجلس شعبة علوم الحياة للاجتماع يوم الخميس المقبل. 
 
وأوضح نقيب العلميين، أنه من المقرر أن تستأنف لجنة الصناعات الدوائية نشاطها بعد توقف بسبب خارج عن إرادتها، خلال الفترة المقبلة، كذلك صرف شيكات متأخرات المعاشات، وإيجارات المصايف، مع استمرار التحقيق فى  سوء إدارة المصايف خلال الشهور الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن لجنة تقصى الحقائق أوشكت على إصدار التقرير الأول لها، حول ما وقع  فى الشهور الثلاث الماضية. 
 
وأضاف أنه ضمن خطة تنمية موارد النقابة واستثمار ما تملك من موارد، نجح فى غضون عشرة أيام  فى إنهاء كافة متطلبات رخصة البناء دار العلميين الرابعة بالقاهرة، وخلال الشهر المقبل، سيبدأ العمل لإقامة صرح كبير  لنقابة المهن العلمية، ويتكون من بدروم وخمسة أدوار متكررة، وبه مقرات إدارية للنقابة العامة، ومقرات للجمعيات العلمية ومعارض لشركات الأجهزة والكيماويات والبرمجيات ودور النشر وقاعات مؤتمرات، واحتفالات. 

 


نقابة العلميين

معاشات العلميين

نقيب العلميين

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