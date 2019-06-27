نقيب العلميين: صرف متأخرات إيجارات المصايف والمعاشات وافتتاح مقرين جديدين

قال الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه خلال اجتماع عقده أمس، مع عدد من رؤساء النقابات الفرعية، تم الاتفاق على افتتاح دار العلميين بدمنهور خلال يوليو المقبل، وافتتاح دار العلميين بأسيوط خلال أغسطس المقبل، ودعوة مجلس شعبة علوم الحياة للاجتماع يوم الخميس المقبل.

وأوضح نقيب العلميين، أنه من المقرر أن تستأنف لجنة الصناعات الدوائية نشاطها بعد توقف بسبب خارج عن إرادتها، خلال الفترة المقبلة، كذلك صرف شيكات متأخرات المعاشات، وإيجارات المصايف، مع استمرار التحقيق فى سوء إدارة المصايف خلال الشهور الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن لجنة تقصى الحقائق أوشكت على إصدار التقرير الأول لها، حول ما وقع فى الشهور الثلاث الماضية.