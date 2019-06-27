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نجل الرئيس التونسى .. يؤكد تحسن الحالة الصحية لـ" قائد السبسى"

الخميس، 27 يونيو 2019 09:23 م
نجل الرئيس التونسى .. يؤكد تحسن الحالة الصحية لـ" قائد السبسى" الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
كتب : أحمد جمعة

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طمأن حافظ قايد السبسى، الخميس، أبناء الشعب التونسى على صحة الرئيس الباجى قايد السبسى، مؤكدا تحسن حالة والده الصحية بعد نقله إلى المستشفى العسكرى.

وتوجه حافظ السبسى فى بيان له بالشكر إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر ، على زيارتهم المطولة للرئيس التونسى للإطمئنان عليه.

وأثنى السبسى ، على جهود الفريق الطبى فى المستشفى العسكرى خلال تلقى والده للعلاج بالمستشفى، مضيفا "أعبر عن شكرنا العميق بموجة التعاطف الفياض التي خص بها ابناء وبنات شعبنا العزيز رئيس الجمهورية وكذلك أصدقاء تونس وأشقاؤها."

 


اخبار تونس

الرئيس التونسى

حافظ السبسى

الباجى قايد السبسى

الحاله الصحيه للسبسى

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