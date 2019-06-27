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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الأسبوع المقبل برقم الجلوس من موقع الوزارة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:10 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الأسبوع المقبل برقم الجلوس من موقع الوزارة امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن النتيجة فى مراحلها الأخيرة وستكون جاهزة للاعتماد خلال أيام قليلة جدا.
 
كانت امتحانات الدبلومات الفنية 2019  انطلقت 18 مايو ماضى وانتهت 1 يونيو الجارى وانتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وتم تجميع النتيجة وتحديد الأوائل فى كل شعبة استعداد لإعلان  النتيجة منتصف الأسبوع المقبل.

 


نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

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