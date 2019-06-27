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"مياة الأقصر" للمواطنين: عدم سداد الفواتير المتأخرة سيلغى التعاقد فوراً

الخميس، 27 يونيو 2019 05:13 م
"مياة الأقصر" للمواطنين: عدم سداد الفواتير المتأخرة سيلغى التعاقد فوراً محطة مياه الاقصر" ارشيفية"
الأقصر – أحمد مرعى

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أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الخميس، بالمواطنين المشتركين والمتأخرين عن سداد فواتير المياه والصرف الصحى الخاصة بهم، سرعة التوجه إلى أقرب إدارة، تابعة للشركة لسداد ماعليهم من متأخرات، أوسدادها لمحصل الفواتير.
 
وأضافت الشركة في بيان صحفى،أنه ستضطر إلي إلغاء التعاقد ورفع عداد المياة حال عدم السداد، مؤكدةً علي أنه سيلزم ذلك إعادة التعاقد بسداد مقايسة جديدة وبتركيب عدادات "مسبوقة الدفع"،وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ولوائح وأنظمة الشركة وحفاظاً على حسن سير العمل.
 
 

الاقصر

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شركة مياة الاقصر

سداد فواتير المياة بالاقصر

الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي

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