"مياة الأقصر" للمواطنين: عدم سداد الفواتير المتأخرة سيلغى التعاقد فوراً

الأقصر – أحمد مرعى

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الخميس، بالمواطنين المشتركين والمتأخرين عن سداد فواتير المياه والصرف الصحى الخاصة بهم، سرعة التوجه إلى أقرب إدارة، تابعة للشركة لسداد ماعليهم من متأخرات، أوسدادها لمحصل الفواتير.

وأضافت الشركة في بيان صحفى،أنه ستضطر إلي إلغاء التعاقد ورفع عداد المياة حال عدم السداد، مؤكدةً علي أنه سيلزم ذلك إعادة التعاقد بسداد مقايسة جديدة وبتركيب عدادات "مسبوقة الدفع"،وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ولوائح وأنظمة الشركة وحفاظاً على حسن سير العمل.