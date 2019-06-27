موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2019.. تعرف على اليوم

كتب لؤى على

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2019 ، تختتم يوم السبت المقبل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى ويبدأ التصحيح أول يوليو ومن المتوقع أن تظهر النتيحة فى 15 يوليو المقبل ، حيث تستغرق عملية التصحيح نحو أسبوعين.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2019 سوف يتم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفى لوكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، للإعلان عن أوائل الثانوية وموعد فتح باب التظلم وموعد بداية الدور الثانى، وسوف يتم إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

يتم التصحيح فى عشرة مراكز على مستوى الجمهورية وتختتم امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 29 يونيو الجارى، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.