موجز6.. الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

الرئاسة التونسية: استقرار الحالة الصحية للسبسى داخل المستشفى العسكرى

أكدت الرئاسة التونسية، فى بيان عاجل لها منذ قليل استقرار الحالة الصحية، للرئيس التونسى الباجى السبسى.

فيديو جراف.. أسعار اشتراكات الجمهور بالخطوط الثلاثة للمترو

بعد قرار وزارة النقل تحريك أسعار اشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو، يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن أسعار اشتراكات الجمهور العادى بالخطوط الثلاثة

الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ فى الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

فتح حدائق القاهرة مجانا و50% تخفيض على الأتوبيس النهرى فى ذكرى 30 يونيو

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ستفتح حدائقها بالمجان يوم الأحد المقبل أمام زوارها، احتفالا بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

أزمة ميريام فارس وتفاصيل عودة عمرو وردة للمنتخب فى برنامج "مع صحصاح"

تتناول حلقة اليوم من برنامج " مع صحصاح "، العديد من كواليس الأخبار الهامة، منها لماذا قالت ميريام فارس "أنا تقيلة على مصر"، عندما سألت عن عدم إحيائها لحفلات بالمحروسة منذ فترة، ولماذا قبل هانى شاكر إعتذارها؟، كما يتتطرق الحلقة إلى أزمة عمرو وردة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.106 مليار جنيه.

مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين فى العاصمة التونسية

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية اليوم، مما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين كل من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الأحد المقبل، الموافق 30 يونيو 2019 بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الاسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

كشفت قناة تايم سبورت كواليس الجلسة التى عقدت فى معسكر الفراعنة فجر اليوم لإنهاء أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب.

صور.. الإرهاب يضرب تونس ..تفجيران انتحاريان يقتلان فرد أمن ويصيبان 9

شهدت العاصمة التونسية، صباح اليوم، 3 أحداث إرهابية، بدأت فجر اليوم، بهجوم مسلح على محطة الإرسال التليفزيونى فى منطقة جبل عرباطة فى ولاية قفصة جنوبى تونس، ولم تسجل السلطات التونسية سقوط أى ضحايا جراء الهجوم،ثم هجوم انتحارى استهدف تفجير انتحاري سيارة شرطة وسط العاصمة تونس، وأفادت وسائل إعلام تونسية أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وأن إمرأة هى من قامت به.

زوجة فى دعوى خلع بالإسكندرية: "متجوزة بقالى 8 سنين ومازلت عذراء"

"متجوزة بقالى 8 سنين ومازلت عذراء"، بهذه الكلمات تقدمت زوجة لمحكمة الأسرة بالإسكندرية، فى دعوى تطليق خلعاً ادعت فيها استحالة العشرة مع زوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، مبرره ذلك بأن زوجها لم ينفق عليها طوال فترة الزواج منذ عام 2011، وأنها ما زالت عذراء، ولم يدخل بها، ودائم سبها وقذفها وباع المصوغات الذهبية الخاصة بها، وتزوج بغيرها ويرفض دائما التواصل معها لذلك لجأت للقضاء لحل مشكلتها.

هيرفي رينارد: منتخب مصر ليس بحاجة لخدماتى

تحدث هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، عن الأنباء التى ربطته بالانتقال إلى مصر لتدريب الفراعنة، على هامش مؤتمر صحفى عقده اليوم للحديث عن مواجهة كوت ديفوار غداً فى كأس الأمم الأفريقية.

صور.. إقبال أهالى النوبة المتضررين من السد العالى وخزان أسوان لصرف التعويضات

شهدت لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة، إقبالا كبيرا من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من 1902 وحتى 1933 بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجانا.

فتش عن الشر والأكاذيب فى أخبار الدوحة .. منابر تنظيم الحمدين تستميت لإفساد فرحة المصريين بالتنظيم المبهر لكأس الأمم الإفريقية.. إعلام قطر يروج لشائعات خبيثة حول البطولة ويستخدم حسابات مزيفة للمشاهير

بكل الطرق غير المشروعة تسعى الدوحة لإفساد فرحة المصريين بطولة الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر عبر محاولات خبيثة تقودها وسائل إعلام قطرية ومؤسسات مملوكة للنظام الحاكم بنشر أكاذيب وإدعاءات حول شركة تذكرتى، بالإضافة لإنفاق ملايين الدولارات للتشويش على البطولة بدءا من حفل الإفتتاح مرورا بالتناول غير الحيادى.

الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. وتعلن إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير.. ومدبولى: شكراً لكل من ساهم فى الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية

ترأس اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل التى تهم المواطنين.