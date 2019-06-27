سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 12:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:09   ص 

الظهر 11:58 ص 

العصر 3:33 

المغرب 7:01 

العشاء 8:33 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:09 ص 

الظهر 12:02 

العصر 3:41 

المغرب 7:08 م 

العشاء 8:43 م 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:03 

الظهر 11:54 م 

العصر 3:30 م 

المغرب 58: 6 م 

العشاء 8:32 م 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:06 ص 

الظهر 11:45 

العصر 3:15 

المغرب 6:44 م 

العشاء 8:13 م 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 3:23 ص 

الظهر 11:52 ص 

العصر 3:14 م 

المغرب 6:44 م 

العشاء 8:09 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 مكة 

الفجر 4:07 ص

الظهر 12:24 م 

العصر 3:43 م 

المغرب 7:09 م 

العشاء 8:29 م 

المدينة المنورة 

الفجر 3:57 ص 

الظهر 12:24 م 

العصر 3:44 م 

المغرب 7:18 م

العشاء 8:39 م 

الرياض 

الفجر 3:28 ص 

الظهر 11:56 ص 

العصر 3:17 م 

المغرب 6:50 م 

العشاء 8:12 م 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 2:57 

الظهر 11:43 م 

العصر 3:17 م 

المغرب 6:46 

العشاء 8:16 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 3:59 ص 

الظهر 12:25 م 

العصر 3:46 م 

المغرب 7:15 م 

العشاء 8:41 م 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:22 ص 

الظهر 12:30 م 

العصر 4:15 م 

المغرب 7:44 م 

العشاء 9:24 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:05 ص 

الظهر 11:51 ص 

العصر 3:25 م 

المغرب  6:52 م 

العشاء 8:24 م 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة