مهاب مميش: عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 44 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقريررسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور20 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC RAVDNNA،بحمولة 157 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MANCHESTER MAERSK، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.