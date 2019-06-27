سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 07:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يقيم حفل وداع للقنصل العام فى نيويورك

الخميس، 27 يونيو 2019 07:06 ص
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يقيم حفل وداع للقنصل العام فى نيويورك جانب من حفل الوداع
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أمس، الأربعاء، حفل وداع على شرف السفير خالد بن محمد الشريف بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلاً عامًا للمملكة في نيويورك، وصدور الأمر املكى بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص، وذلك بحضور عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، والقناصل العامين في نيويورك من عدد من الدول الشقيقة، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قدم السفير المعلمي بهذه المناسبة، درعًا تذكاريًا للسفير خالد الشريف، تعبيرًا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال فترة عمله قنصلاً عامًا للمملكة في نيويورك، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مشيدًا بما يتمتع به من الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين الوفد الدائم والقنصلية العامة بما يخدم الهدف المشترك لهما جميعًا وهو تمثيل الوطن وخدمته على أتم وجه.

 

وأثنى عدد من الحضور من الدول الشقيقة على التعاون والجهود التي بذلها السفير الشريف أثناء فترة عمله، والتي تعكس الأخلاق الحميدة التي يتمتع بها ممثلي بعثات المملكة العربية السعودية في الخارج.

 

يذكر أن السفير الشريف كان تم انتخابه رئيسًا لجمعية القناصل الأجانب المعتمدين في نيويورك للفترة 2017 - 2018م ، إلى جانب رئاسته لمجموعة غرب وجنوب آسيا، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الدولي، والثقة والمحبة التي كان يحظى بها السفير الشريف من قبل نظرائه القناصل العامين في نيويورك، كما أنه أدى أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القسم سفيرًا للمملكة لدى جمهورية قبرص، ليكون بذلك أول سفير للمملكة في قبرص.

 


السعودية

الامم المتحدة

قبرص

الملك سلمان

نيويورك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العاهل السعودى وولى عهده يتبرعان بمبلغ 15 مليون ريال لخدمة "فُرِجَت"

الخميس، 27 يونيو 2019 03:00 ص

كاتب سعودى: قطر تستعين بمؤسسات أجنبية لنشر معلومات زائفة ضد الدول العربية

الخميس، 27 يونيو 2019 02:00 ص

رئيس كوريا الجنوبية وولى العهد السعودى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين الدولتين

الخميس، 27 يونيو 2019 01:39 ص

الداخلية السعودية تؤكد ضرورة الارتقاء بمنظومة العمل الأمنى

الخميس، 27 يونيو 2019 01:25 ص

تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة حوثية أطلقت نحو السعودية

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص

صور.. مأدبة غداء فاخرة لولى العهد السعودى فى كوريا الجنوبية تكريما له

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:34 م

باحث سعودى يشبه علاقة أردوغان بالإخوان بـ"النياحة على الميت"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة