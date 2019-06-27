مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يقيم حفل وداع للقنصل العام فى نيويورك

وكالات الأنباء

أقام مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أمس، الأربعاء، حفل وداع على شرف السفير خالد بن محمد الشريف بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلاً عامًا للمملكة في نيويورك، وصدور الأمر املكى بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص، وذلك بحضور عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، والقناصل العامين في نيويورك من عدد من الدول الشقيقة، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قدم السفير المعلمي بهذه المناسبة، درعًا تذكاريًا للسفير خالد الشريف، تعبيرًا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال فترة عمله قنصلاً عامًا للمملكة في نيويورك، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مشيدًا بما يتمتع به من الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين الوفد الدائم والقنصلية العامة بما يخدم الهدف المشترك لهما جميعًا وهو تمثيل الوطن وخدمته على أتم وجه.

وأثنى عدد من الحضور من الدول الشقيقة على التعاون والجهود التي بذلها السفير الشريف أثناء فترة عمله، والتي تعكس الأخلاق الحميدة التي يتمتع بها ممثلي بعثات المملكة العربية السعودية في الخارج.

يذكر أن السفير الشريف كان تم انتخابه رئيسًا لجمعية القناصل الأجانب المعتمدين في نيويورك للفترة 2017 - 2018م ، إلى جانب رئاسته لمجموعة غرب وجنوب آسيا، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الدولي، والثقة والمحبة التي كان يحظى بها السفير الشريف من قبل نظرائه القناصل العامين في نيويورك، كما أنه أدى أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القسم سفيرًا للمملكة لدى جمهورية قبرص، ليكون بذلك أول سفير للمملكة في قبرص.