سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 02:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة مصر العامة بالأقصر تعلن إطلاق اختبارات للموهوبين بالتمثيل السبت

الخميس، 27 يونيو 2019 02:00 ص
مكتبة مصر العامة بالأقصر تعلن إطلاق اختبارات للموهوبين بالتمثيل السبت جانب من فعاليات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مكتبة مصر العامة بالأقصر بقيادة محمد عباس مدير المكتبة، أنه سيتم يوم السبت المقبل، إجراء اختبارات أداء للموهوبين والموهوبات في مجال التمثيل المسرحى والسينمائى، وذلك لتكوين فريق تمثيل متخصص ومحترف لإنتاج أعمال مسرحية وسينمائية.

وقال محمد عباس مدير المكتبة لـ"اليوم السابع"، إن الاختبارات ستكون بتجهيز مشهد مكون من 3 دقائق للفرد أو خمس دقائق فى حالة اشتراك فردين فى نفس المشهد، وستكون الاختبارات بمكتبة مصر العامة يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2019 الساعة الخامسة مساء.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مكتبة مصر العامة بالاقصر

اختبارات تمثيل للموهوبين بالاقصر

مكتبة الكرنك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:33 م

الصوت والضوء بالكرنك تقدم عرضا مجانيا للمصريين والعرب يوم 30 يونيو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:32 م

"الأقصر" تستقبل سيارات أخشاب لتغطية أسقف 100 منزل للأسر الفقير بالضبعية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:24 م

صور.. ورش لزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بمعاهد الأقصر الأزهرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:23 م

ندب شحات بدوى للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة