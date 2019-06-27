مكتبة مصر العامة بالأقصر تعلن إطلاق اختبارات للموهوبين بالتمثيل السبت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مكتبة مصر العامة بالأقصر بقيادة محمد عباس مدير المكتبة، أنه سيتم يوم السبت المقبل، إجراء اختبارات أداء للموهوبين والموهوبات في مجال التمثيل المسرحى والسينمائى، وذلك لتكوين فريق تمثيل متخصص ومحترف لإنتاج أعمال مسرحية وسينمائية.

وقال محمد عباس مدير المكتبة لـ"اليوم السابع"، إن الاختبارات ستكون بتجهيز مشهد مكون من 3 دقائق للفرد أو خمس دقائق فى حالة اشتراك فردين فى نفس المشهد، وستكون الاختبارات بمكتبة مصر العامة يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2019 الساعة الخامسة مساء.