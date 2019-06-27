مقترح لتشكيل حكومة من 18 وزيرا فى السودان

وكالات الأنباء

أكدت مصادر سودانية لشبكة سكاى نيوزعربية أنه تم تقديم مقترح من المشترك الإفريقي الإثيوبى للأطراف السودانية ينص على تشكيل حكومة من 18 وزيرا.

كما ينص المقترح على تشكيل مجلس سيادى من 7 عسكريين و7 مدنيين وشخصية أخرى تنتخب بالتوافق.