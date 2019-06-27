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مقاتلات ترافق طائرة ركاب هندية للهبوط فى لندن بعد تهديد بقنبلة

الخميس، 27 يونيو 2019 12:47 م
مقاتلات ترافق طائرة ركاب هندية للهبوط فى لندن بعد تهديد بقنبلة طائرة
رويترز

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رافقت مقاتلات بريطانية طائرة ركاب تابعة لشركة (إير إنديا) للطيران، كانت فى طريقها إلى الولايات المتحدة، للهبوط فى لندن اليوم الخميس بعد تهديد بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة إن الرحلة رقم إيه.آى 191 التى كانت فى طريقها من مومباى إلى نيوارك هبطت احترازيا فى مطار ستانستيد بلندن بسبب "تهديد بوجود قنبلة".

ودفعت بريطانيا بمقاتلات من طراز تايفون التى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت لمرافقة الطائرة وهى من طراز بوينج 337-777 بسلام إلى المطار.

وقال المطار إنه أعاد فتح مدرجه وإن الطائرة فى منطقة معزولة وتحيط بها الشرطة.


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طائرة ركاب

شركة إير إنديا

الولايات المتحدة

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