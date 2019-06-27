مفتى الجمهورية يدين الهجمات الانتحارية بتونس ويدعو لاستئصال جذور الإرهاب

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بأشد العبارات ، التفجيرات الانتحارية التى شهدتها تونس صباح اليوم الخميس ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى .

وأكد مفتى الجمهورية ، فى بيانه اليوم الخميس، رفض الشريعة الإسلامية ، القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدا تحريم الدين الإسلامى الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذاءها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

ودعا المفتى، المجتمع الدولى وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة تونس الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابى، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن العاصمة التونسية، شهدت صباح اليوم، 3 هجمات إرهابية، بدأت فجر اليوم، بهجوم مسلح على محطة الإرسال التليفزيونى فى منطقة جبل عرباطة فى ولاية قفصة جنوبى تونس ،ثم هجوم انتحارى استهدف تفجير سيارة شرطة وسط العاصمة تونس فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وأعقب ذلك تفجير ثالث فى موقف سيارات بمقر مكافحة الإرهاب بالقرجانى.