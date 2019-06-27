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معهد جوته بالإسكندرية يحتفل بمرور 60 عاما على أنشطته

الخميس، 27 يونيو 2019 11:12 م
معهد جوته بالإسكندرية يحتفل بمرور 60 عاما على أنشطته
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم معهد جوته الألمانى بالإسكندرية احتفالية بمناسبة تواجده منذ 60 عاما بالإسكندرية من خلال أنشطته الفنية والثقافية المختلفة .

وتضمنت الفاعلية حفل كورال لطلاب المدارس وورش فنية وورشة عمل بعنوان" بستان جوته" وفاعلية بعنوان" اطبع شنطتك بنفسك" ورسم كوميكس واستوديو تصوير بعنوان "العودة للسبعينات"، ومسابقة بلايستيشن بعنوان" الدورى الألمانى" ومعرض بعنوان "جوته فى الترام".

واختتمت الفاعليات بحفل موسيقى لارتى نوبه وتكسير شرقى وفريق سارة فارينا.

قد حضر الفاعليات عدد كبير من طلاب المدارس والطلاب المشاركين فى أنشطة المعهد والمدرسين الألمان.

معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(1)
معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(1)

 

معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(2)
معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(2)

 

معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(3)
معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(3)

 

معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(4)
معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(4)

 

معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(5)
معهد-جوته-بالإسكندرية-يحتفل-بمرور-60-عاما-على-أنشطته-(5)

 

 

 


الاسكندريه

معهد جوته بالاسكندريه

معهد جوته الألمانى

فاعليات ثقافية

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