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معهد المشورة الكنسية بالمعادى يطلق دورة تدريبية للمقبلين على الزواج السبت المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 04:00 ص
معهد المشورة الكنسية بالمعادى يطلق دورة تدريبية للمقبلين على الزواج السبت المقبل كنيسة - أرشيفية
سارة علام

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أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية، بإيبارشية المعادى، وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن تنظيم دورته الأحدث بالنسبة للمقبلين على الزواج.


ويحاضر في أول محاضرات الدورة التدريبية، المُحاضر مجدي كمال، حيث يقدم محاضرة تحت عنوان "سيكولوجية الرجل والمرأة"، وذلك بداية من السبت المقبل الـ 29 من يونيو الجاري، وتستغرق مدة الدورة التدريبية 8 أيام مُتتالية بمعهد المعهد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بكوتسيكا.

ويذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد وضع الحصول على دورات التأهيل للزواج، كشرط إجبارى لا تنعقد طقوس إتمام الزيجة دونه.

 

 


معهد المشورة

الكنيسة بالمعادى

دورات المقبلين على الزواج

الاقباط

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