معرض فرانكفورت للغزل والملابس يسجل 718 مليون يورو مبيعات سنوية

كتب عبد الحليم سالم

أعلن وولفجانج مارزين، الرئيس والمدير التنفيذي لمعرض ميسي فرانكفورت بألمانيا عن نجاح المعرض في تسجيل رقم قياسي جديد بلغ حوالي 718 مليون يورو في المبيعات للشركات بالمعرض.

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن المعرض يحتفظ بمكانته في المركز الثالث عالميا في بيئة تنافسية صعبة للغاية، فضلاً عن كونه متقدمًا جدًا على جميع المنافسين الألمان وجميع شركات المعارض التجارية العالمية التي لديها بنية تحتية خاصة بها للمعارض.

وفقًا للبيانات المالية السنوية للعام المالي 2018، زادت مبيعات ميسي فرانكفورت بأكثر من 7%؜ على أساس سنوي.

بلغ صافي الدخل السنوي الموحد لعام 2018 أكثر من 50 مليون يورو، بزيادة حوالي 25%؜ في عام 2017 ، في حين أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كانت عند مستوى قياسي يبلغ حوالي 132 مليون يورو.

كما أكد بحسب بيان تلقت اليوم السابع نسخة منه، أن 41%؜ من مبيعات المجموعة - أكثر من 294 مليون يورو في المجموع - من خارج ألمانيا.

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، استثمرت ميسي فرانكفورت ما يقرب من مليار يورو من مواردها الخاصة في تحديث أرض المعارض، كما يجري حاليا تجهيز القاعة 6 للمعارض تزامنا مع تشغيل المعرض بالطاقة الجديدة والمتجددة اعتبارا من 2020.

وتشارك سنويا نحو 40 شركة مصرية فى معرض فرانكفورت المتخصص فى عروض الملابس والغزل والنسيج والمفروشات.