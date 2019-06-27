مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين فى العاصمة التونسية

كتب : أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية اليوم، مما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين كل من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

وقدم البيان خالص التعازى لذوى الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمُصابى الحادثين الغاشمين.

وجدد البيان تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى التصدى لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.