مصرع شخص وإصابة 16 شخص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 16 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية العاقولة بمحافظة كفر الشيخ ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجمصة العام ، تحرر محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .