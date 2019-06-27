مصرع شخصين وإصابة آخر فى تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى عزبة مرعى التابعة لقرية المطيعة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام العزبة، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن مصرع "محمود.ح" 64 سنة مقيم قرقارص، و"جلال.أ" 55 سنة موظف بالوحدة الصحية بقرقارص، وإصابة "محمود.خ" 32 سنة أمين شرطة باشتباة كسر بالفك العلوى.

وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.