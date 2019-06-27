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مصرع أمريكية فى جزر الباهاما بعد تعرضها لهجوم شرس من 3 أسماك قرش

الخميس، 27 يونيو 2019 05:04 م
مصرع أمريكية فى جزر الباهاما بعد تعرضها لهجوم شرس من 3 أسماك قرش جوردان ليندسى
كتب: محمد جمال

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لقيت شابة أمريكية من ولاية كاليفورنيا مصرعها أثناء قيامها برحلة سياحية مع أسرتها إلى جزر الباهاما، بعد أن هاجمها 3 أسماك قرش من فصيلة "القرش النمر"، حسبما ذكرت صحيفة " ذا صن ".

وقال نائب مفوض شرطة الباهاما، إن الأمريكية جوردان ليندسي، البالغة من العمر 21 عاما، تعرضت لهجوم شنته 3 أسماك قرش ، موضحا أن الهجوم وقع الأربعاء بالقرب من جزيرة روز، التى تقع شمال شرق ناسو، بالقرب من نيو بروفيدنس التابعة لجزر الباهاما، وفقا لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.

 

سمك القرش
 

ونقلت قناة "كاي إيه بي سي" التلفزيونية عن والديها وأصدقاء للعائلة شهدوا الواقعة المؤلمة أنهم صرخوا على ابنتهم لتحذيرها من أسماك القرش، لكنها على ما يبدو لم تسمعهم في الوقت المناسب.

 

وقال المسؤولون في الدولة الكاريبية إن أسماك القرش هاجمت ذراعى الشابة الأمريكية وقدميها وأجزاء من جسمها، وأشاروا إلى أنها فقدت ذراعها اليمنى من جراء الهجوم.

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جوردان ليندسي

 

وعلى الرغم من الهجوم الدامي فإن الشابة لم تلقى مصرعها على الفور، غير أنه أعلن عن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، وأصدرت وزارة السياحة والطيران في جزر الباهاما بيانا أعربت فيه عن تعازيها و"تعاطفها العميق" مع العائلة.


جوردان ليندسى

سمك قرش

هجوم

الباهاما

القرش النمر

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