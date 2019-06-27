مصادر: مشروع لأرامكو وبتروناس يستأنف تشغيل وحدة تقطير بمصفاة ماليزيا بيوليو

رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن تستأنف بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية، تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاتها بماليزيا في يوليو.

ويتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

وأوقفت المصفاة التشغيل التجريبي في أبريل لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة، بعدما نشب حريق في وحدة لإزالة الكبريت.