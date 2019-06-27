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مشروع قانون لمنع ترامب من شن حرب على إيران دون موافقة الكونجرس

الخميس، 27 يونيو 2019 03:14 م
مشروع قانون لمنع ترامب من شن حرب على إيران دون موافقة الكونجرس الكونجرس الأمريكى - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكى سيصوت، الجمعة 28 يونيو الحالى، على مشروع قانون يمنع الرئيس ترامب من شن أى هجوم عسكرى ضد إيران، دون الحصول على موافقة الكونجرس.

 

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ: "أبرمنا صفقة للتصويت على مشروع القانون ... سنسمح بالتصويت المفتوح لمنح بعض الأعضاء الفرصة للتصويت بعد الانتهاء من مناظرات الترشيح الرئاسية في ميامي"، مشيرا إلى عزم المجلس لإنهاء مشروع القانون، الذي يبدأ التصويت عليه، غدا".

 

ويعرف مشروع القانون بـ"تعديل كين وأودال"، نسبة إلى مقدميه، وهما السيناتوريان الديمقراطيان، تيم كين، من فيرجينيا، وتوم أودال، من نيو مكسيكو، بشأن، إقدام الرئيس على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

 

ويهدف مشروع القانون لمنع ترامب من استخدام الأموال لتمويل القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس، بينما يقول بعض مؤيدي مشروع القانون أن ترامب ستبقى بيده إمكانية شن هجوم دون الرجوع إلى الكونجرس في حال تعرضت القوات الأمريكية لهجوم".

 

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن تمرير مشروعات القوانين، المتعلقة بالإجراءات المالية، بمجلس الشيوخ يحتاج للحصول على أغلبية 60 صوتا، من أصل 100 (عدد نواب المجلس)، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما يكون صعبا في المجلس، الذي يمتلك الجمهوريون فيه الأغلبية بـ 53 صوتا.

 

ويعني ذلك أن الديمقراطيين يحتاجون إلى 13 صوتا من أصوات الجمهوريين (المؤيدين لترامب)، لدعم مشروع القانون الذي يمنعه من مهاجمة إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس.

 


ترامب

ايران

الكونجرس

مشروع قانون

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