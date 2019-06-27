مشجعات مدغشقر: نحظى بحسن استقبال المصريين ولدينا برنامج لزيارة الأماكن السياحية

الإسكندرية جاكلين منير و أسماء على بدر

قالت اينو خوان، إحدى المشجعات من مدغشقر، أنهن جئن منذ اليوم الأول لانطلاق البطولة إلى محافظة الإسكندرية، وهى من أفضل المحافظات التى تطل على البحر المتوسط التى زارتها فى حياتها على حد وصفها.

وأوضحت أنها زارت عدد من المعالم السياحية، منها مكتبة الإسكندرية، والكورنيش الذى التقطت فيه صورًا تذكاريه مع أصدقاءها لكى تظل ذكرى، وتقوم بتشجيع أصدقاءها فى مدغشقر لزيارة مصر.

وأضافت أن البرنامج السياحى الخاص بها ليس لمشاهدة المباريات فقط، إنما يتضمن زيارة الأماكن السياحية بالإسكندرية والقاهرة.

كما قالت فانيفا مانيلى، إحدى المشجعات من مدغشقر أنهن سينطلقن إلى القاهرة لزيارة الأهرامات، وعدد من المعالم السياحية فى إطار زيارتهن لمصر.

وأوضحت أنها شغوفة بزيارة الأماكن السياحية، مشيدة بتنظيم البطولات، وتأمين تحركاتهم من قبل الأمن المصرى، وتواجدهم ، مؤكدة أن مصر بلد الأمن والأمان .

كما أشادت بحسن استقبال المصريين، وخاصة أهل الإسكندرية لهم منذ تواجدهن للبطولة حتى الآن.