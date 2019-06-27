مسرح الشارع ببرنامج 2 كفاية يصل آخر محطاته للتوعية بالقضية السكانية بالبحيرة

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مسرح الشارع أحد أدوات برنامج 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية بين أسر تكافل ينهى اليوم جولاته بالعرض بمحافظة البحيرة فى ختام عروضه التى شملت محافظات برنامج 2 كفاية، حيث انطلقت العروض فى فعاليات مجتمعية توعوية تستهدف نشر الوعى بخطورة القضية السكانية بين الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة مشيرة إلى أن برنامج 2 كفاية يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل وقد تم تنفيذ 18 عرضا على مستوى 9 محافظات حيث لاقت تلك العروض ترحيبا واسعا.



من جانبها أوضحت رانده فارس، منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى أن محافظة البحيرة ستشهد اليوم تنفيذ عرضين بكل من إيتاى البارود وكوم حمادة، حيث تأتى البحيرة كختام لجولات العروض التى انطلقت فى 23 من مايو الماضى بواقع عرضين بكل محافظة، فى إطار كوميدي خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حيث تنفذ العروض في القرى والمراكز التي يعمل بها المشروع ويقوم بها طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.



وأضافت فارس أن مسرح الشارع استطاع أن ينجح فى جذب اهتمام وتوعية أكثر من 6 آلاف و600 مشاهد من خلال 18 عرض ب 9 محافظات وهى المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – بنى سويف – الفيوم – الجيزة مشيرة إلى أن أعلى المحافظات تجاوبا وتفاعلا فى الحضور والمشاركة كانت الفيوم يليها سوهاج يليها المنيا والجيزة.



وجدير بالذكر أن برنامج 2 كفاية ينفذ في 2257 قرية داخل 119 مركز على مستوى 10 محافظات ويتم بالتعاون مع 92 جمعيه اهليه وبتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه فى المحافظات العشر الأكثر فقرا والأعلى خصوبة إضافة إلى دوره فى تنمية الكوادر البشرية العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة حيث تم افتتاح 33 عيادة تقدم خدماتها للمستفيدات بالمجان.



مسرح الشارع ببرنامج 2 كفاية يصل أخر محطاته للتوعية بالقضية السكانية (1)



مسرح الشارع ببرنامج 2 كفاية يصل أخر محطاته للتوعية بالقضية السكانية (2)



مسرح الشارع ببرنامج 2 كفاية يصل أخر محطاته للتوعية بالقضية السكانية (3)