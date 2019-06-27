مستشار وزير الاتصالات: مناقصة لتدريب جهات التصنيع على الثورة الصناعية الرابعة

كتبت: هبة السيد

كشف حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات لصناعة الإلكترونيات، بأنه سيتم إطلاق مناقصة قريبا لتدريب جهات التصنيع على الثورة الصناعية الرابعة، لمعرفة الفجوة بين ممارسة التصنيع فى مصر و الجيل الصناعى الرابع.

وأضاف عثمان وهو يشغل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا:" أنه بناء علي هذا التدريب سنقوم بعمل مشروعات لتقليص الفجوة وتحسين عمليات تصنيع الإلكترونيات فى مصر مشيرا الى أنه سيتم إطلاق هذه المناقصة خلال شهر.

وتركز استراتيجية صناعة الإلكترونيات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تصنيع التابلت المدرسى، بمكون محلى 50%، حيث تخوض الوزارة محادثات مع عدد من الشركات العالمية فى هذا الشأن، كما تركز الوزارة على مجموعة من المنتجات الواعدة يتصدرهم "الموبايل"، و"التابلت" والإلكترونيات التى تعمل بمجال الطاقة، مثل العدادات الذكية أو الرقمية، وبها نسبة تصنيع فى مصر وسوق كبير للغاية، بالإضافة الى اللمبات الليد الموفرة للطاقة، وأنظمة الطاقة الشمسية، وهى قطاعات هامة نركز عليها خلال الفترة المقبلة.