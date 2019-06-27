سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 08:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مستشار وزير الاتصالات: مناقصة لتدريب جهات التصنيع على الثورة الصناعية الرابعة

الخميس، 27 يونيو 2019 08:00 ص
مستشار وزير الاتصالات: مناقصة لتدريب جهات التصنيع على الثورة الصناعية الرابعة الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات لصناعة الإلكترونيات، بأنه سيتم إطلاق مناقصة قريبا لتدريب جهات التصنيع على الثورة الصناعية الرابعة، لمعرفة الفجوة بين ممارسة التصنيع فى مصر و الجيل الصناعى الرابع.

وأضاف عثمان وهو يشغل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا:" أنه بناء علي هذا التدريب سنقوم بعمل مشروعات لتقليص الفجوة وتحسين عمليات تصنيع الإلكترونيات فى مصر مشيرا الى أنه سيتم إطلاق هذه المناقصة خلال شهر.

وتركز استراتيجية صناعة الإلكترونيات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تصنيع التابلت المدرسى، بمكون محلى 50%، حيث تخوض الوزارة محادثات مع عدد من الشركات العالمية فى هذا الشأن،  كما تركز الوزارة على مجموعة من المنتجات الواعدة يتصدرهم "الموبايل"، و"التابلت" والإلكترونيات التى تعمل بمجال الطاقة، مثل العدادات الذكية أو الرقمية، وبها نسبة تصنيع فى مصر وسوق كبير للغاية، بالإضافة الى اللمبات الليد الموفرة للطاقة، وأنظمة الطاقة الشمسية، وهى قطاعات هامة نركز عليها خلال الفترة المقبلة.


حسام عثمان

صناعة الالكترونيات

وزارة الاتصالات

الجيل الصناعي الرابع

مستشار وزير الاتصالات

الدكتور حسام عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة