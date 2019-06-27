مستشار رئيس كوريا الجنوبية يدعو بيونج يانج لاستئناف محادثات نزع النووى

سول /أ ش أ/

طالب مون تشانج-إن، المستشار الأمنى الخاص للرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن كوريا الشمالية بأن تتخذ إجراءات جريئة لنزع سلاحها النووى للمساعدة على استئناف المفاوضات المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وقال مون تشانج-إن -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "أعتقد أن الشطر الشمالى يجب أن يبدى عزمه إجراء حوار.. يجدر بكوريا الشمالية أن تأتى لطاولة المحادثات بمقترح يكون مقبولًا لكل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وفى الوقت ذاته، ناشد مستشار الرئيس الكورى الجنوبى الولايات المتحدة بالتحلى بالمرونة، قائلًا إنه فى حالة عدم رفع واشنطن للعقوبات أثناء مفاوضات نزع السلاح النووي، يتعين عليها أن تتمكن من مناقشة الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية.

يذكر أنه تم تعليق محادثات نزع السلاح النووى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ فبراير الماضى حين فشل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، فى التوصل لاتفاق خلال القمة التى عقدت فى العاصمة الفيتنامية هانوي.