مستشار رئاسى تونسى: بدء تحسن الحالة الصحية للرئيس السبسى

رويترز

قال مستشار للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الخميس لرويترز إن الوضع الصحي للرئيس بدء في التحسن.

كانت الرئاسة قد قالت في وقت سابق إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاما نُقل إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.