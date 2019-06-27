الرئيسية أخبار عربية مستشار رئاسى تونسى: بدء تحسن الحالة الصحية للرئيس السبسى الخميس، 27 يونيو 2019 09:36 م الباجي قائد السبسي رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مستشار للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الخميس لرويترز إن الوضع الصحي للرئيس بدء في التحسن. كانت الرئاسة قد قالت في وقت سابق إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاما نُقل إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة. الباجي قائد السبسي تونس مستشفى عسكري وعكة صحية حادة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة نجل الرئيس التونسى يؤكد تحسن الحالة الصحية لـ" قائد السبسى" الخميس، 27 يونيو 2019 09:23 م الناطقة باسم الرئاسة التونسية:الوعكة الصحية للسبسى لا علاقة لها بأزمة قلبية ولا الإرهاب الخميس، 27 يونيو 2019 06:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن" نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019 رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030 "تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة المزيد من Trending Plus
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