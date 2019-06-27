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مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة

الخميس، 27 يونيو 2019 12:15 م
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة المهندس علاء عبدالعزيز-مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، برفقة المهندس  محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، وقيادات الجهاز،  المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، وذلك تأكيداً للحرص المتواصل على تقديم الدعم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز العاملين والشركات علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، ولسرعة  الانتهاء من تنفيذ مشروعات الدولة.
 
وأوضح رئيس الجهاز، أنه من ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة، والتى تم تفقدها، محطة معالجة مياه الصرف الصحي  بطاقة 20 ألف م3/يوم ( كمرحلة أولى )، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم متابعة أعمال المرحلة الثانية الجارى تنفيذها بمشروع مأخذ المياه بالمدينة،  والتي تهدف إلى رفع طاقة المآخذ إلى ٩٥ ألف م3، بدلاً من ٤٥ ألف م3.
 
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تفقد تنفيذ ألأعمال بمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان الاجتماعي" بالمدينة، وإعطاء التوجيهات اللازمة لسرعة الانتهاء من المرافق الخاصة بتلك المشروعات، وكذا تم تفقد أعمال تطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وأعمال ازدواج الطريق الصحراوي.
 
وقال رئيس الجهاز: تم تفقد أعمال التطوير بمحطة المياه الرئيسية بالمدينة، وأشاد مساعد نائب رئيس الهيئة، بمنظومة التشغيل والصيانة ونظام التحكم بالمحطة، حيث حضر تجربة عملية لبيان مدى جودة المياه، وجاءت نتائج التجربة نموذجية، كما أشاد بتطوير أعمال الزراعة، والطرق والإسكان الاجتماعي، وحسن سير العمل وقد حث جميع الشركات العاملة على زيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد.
 
 
 

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